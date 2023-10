JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Sonderfaktoren herausgerechnet, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Studie vom Mittwoch. Die vom Börsenbetreiber aktualisierten Unternehmensziele spiegelten sich in den Markterwartungen bereits wider./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 19:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 157,7EUR gehandelt.



