Stakeholder erzielen Vereinbarungen und Ergebnisse für das 10. World Water Forum 2024

Während des zweitägigen 2. SCM entwickelten die Beteiligten das Konzept und legten die Unterthemen, Themen und regionalen Prioritäten des thematischen und regionalen Prozesses fest.

Der politische Prozess ermöglichte die Einbeziehung von Entscheidungsträgern auf verschiedenen Ebenen, von Staatsoberhäuptern, Ministern, Parlamentariern, Gebietskörperschaften bis hin zu lokalen Behörden. Jede koordinierende Organisation für den politischen Prozess teilte die jeweiligen erwarteten Ergebnisse und den vorläufigen Fahrplan mit.

Darüber hinaus wurden Kooperationsvereinbarungen mit regionalen Stakeholdern (Mediterranean Water Institute, Asia-Pacific Water Forum, Asia Water Council, African Minister's Council on Water), die ein starkes Engagement für die Einbeziehung der regionalen Aspekte und die Anerkennung der unterschiedlichen Herausforderungen und Lösungen in der Wasserwirtschaft im Mittelmeerraum, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und in Amerika zum Ausdruck bringen, erfolgreich unterzeichnet.

Der Vizepräsident des World Water Council (WWC) Eric Tardieu sagte, dass neue Themen während der zweitägigen Diskussionen, darunter der Zusammenhang zwischen Klima, Wasser, Energie, Lebensmittel, Ökosystemen und Gesundheit, naturbasierte Lösungen und grüne Infrastrukturen, Wassersicherheit, ökologische Integrität und Wasserkreisläufe, mehr Bedeutung gewinnen werden.

"Wir erkennen auch die Notwendigkeit einer ganzheitlicheren Integration von Themen und Lösungen, wie z.B. die Finanzierung von Wasserinfrastrukturen, die Widerstandsfähigkeit von Wasser und die Wassersicherheit, Gerechtigkeit und soziale Eingliederung in die Wasserwirtschaft, die Einbeziehung von Stakeholdern und die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung sowie die Bedeutung von Daten zur Unterstützung einer evidenzbasierten Wasserpolitik und zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit, an", fügte er hinzu.

Der Vorsitzende des Nationalen Organisationskomitees des 10. World Water Forum, Mohammad Zainal Fatah, fügte hinzu, dass die Teilnehmer die Probleme und Herausforderungen im Rahmen von sechs thematischen Prozessen, darunter Wassersicherheit und Wohlstand, Wasser für Mensch und Natur, Reduzierung und Management von Katastrophenrisiken, Governance, Zusammenarbeit und Hydro-Diplomatie, nachhaltige Wasserfinanzierung sowie Wissen und Innovation, erörterten.

"Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass das 10. World Water Forum im Jahr 2024 konkretere Ergebnisse hervorbringen und politische Verpflichtungen für ein nachhaltiges Wassermanagement sicherstellen wird", schloss er ab.

Ansprechpartner:

Sekretariat des 10. World Water Forums

media@worldwaterforum.org

Dokumentation:

https://drive.google.com/drive/folders/1c9sGdh8PLuI-ao9HwbZIQxTIRogg0y ...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2249447/Opening_Ceremony_2nd_Stakehol ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stakeholder-erzielen-vereinbarungen-und-ergebnisse-fur-das-10-world-water-forum-2024-301962227.html