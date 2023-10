Supermicro beginnt mit der Auslieferung von NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip-basierten Servern, der branchenweit ersten Familie von NVIDIA MGX-Systemen

Die NVIDIA GH200 Superchip-basierte Server-Plattform von Supermicro steigert die KI-Workload-Leistung durch eine eng integrierte CPU und GPU und beinhaltet die neuesten DPU Netzwerk- und Kommunikationstechnologien

SAN JOSÉ, Kalifornien, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an neuen GPU-Systemen an, die auf der NVIDIA-Referenzarchitektur basieren und den neuesten NVIDIA GH200 Grace Hopper und NVIDIA Grace CPU Superchip enthalten. Die neue modulare Architektur wurde entwickelt, um KI-Infrastruktur und beschleunigtes Computing in kompakten 1 HE- und 2 HE-Formfaktoren zu standardisieren und gleichzeitig ultimative Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten für aktuelle und zukünftige GPUs, DPUs und CPUs zu bieten. Die fortschrittliche Technologie von Supermicro zur Flüssigkeitskühlung ermöglicht Konfigurationen mit sehr hoher Dichte, wie z. B. eine 1 HE-2-Knoten-Konfiguration mit 2 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips, die mit einem Hochgeschwindigkeits-Interconnect integriert sind. Supermicro kann Tausende von KI-Servern im Rack-Scale-Format pro Monat aus Einrichtungen auf der ganzen Welt ausliefern und gewährleistet Plug-and-Play-Kompatibilität.

„Supermicro ist ein anerkannter Marktführer, der die heutige KI-Revolution vorantreibt und Rechenzentren so umgestaltet, dass sie das Versprechen von KI für viele Workloads erfüllen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, Systeme anzubieten, die hochgradig modular, skalierbar und universell für die sich schnell entwickelnden KI-Technologien sind. Die NVIDIA MGX-basierten Lösungen von Supermicro zeigen, dass unsere Bausteinstrategie es uns ermöglicht, die neuesten Systeme schnell auf den Markt zu bringen, und dass sie branchenweit die Workload-optimiertesten sind. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA tragen wir dazu bei, die Markteinführung neuer KI-fähiger Anwendungen für Unternehmen zu beschleunigen, vereinfachen die Bereitstellung und reduzieren die Umweltbelastung. Die neuen Server sind mit der neuesten, für KI optimierten Technologie ausgestattet, darunter NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips, BlueField und PCIe 5.0 -Steckplätze."