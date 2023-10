Die Alphabet Registered (C) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 140,1USD gehandelt.

Auch andere Tech-Firmen wollen zunehmend in Indien produzieren. Das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist das bevölkerungsreichste der Welt und gilt als Wachstumsmarkt. Die meisten Menschen haben dort Android-Handys. Google ist zudem in mehrere Streitigkeiten mit der indischen Wettbewerbsbehörde verwickelt./asg/DP/jha

NEU DELHI (dpa-AFX) - Google will künftig Pixel-Smartphones in Indien produzieren. Das Unternehmen werde mit in- und ausländischen Herstellern in Indien zusammenarbeiten, damit die Smartphones voraussichtlich ab dem kommenden Jahr erhältlich seien, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Indien sei ein wichtiger Markt, hieß es weiter. Zudem solle es in Indien künftig möglich sein, Metro-Tickets via Google Maps zu kaufen.

Google will Smartphones in Indien produzieren

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer