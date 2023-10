BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr als vier von fünf Menschen in der EU sprechen sich laut einer Umfrage für mehr Tierschutz aus. 84 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der EU sind der Meinung, dass Nutztiere besser geschützt werden sollten, und rund drei Viertel der Befragten wünschen sich einen besseren Schutz für Haustiere, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Sie hatte eine repräsentative Eurobarometer-Umfrage beim Umfrage-Institut Kantar in Auftrag gegeben.

Weitere Erkenntnisse der Umfrage waren, dass 83 Prozent der Menschen die Dauer von Tiertransporten begrenzen möchten. Außerdem gab über die Hälfte der Befragten an, dass sie für Produkte aus besserer Haltung mehr Geld bezahlen würden. Befragt wurden im März 2023 rund 26 400 Personen in den EU-Mitgliedsstaaten aus unterschiedlichen sozialen und demografischen Gruppen.

Fast neun von zehn Befragten befürworteten, dass Tiere nicht in Einzelkäfigen gehalten werden. Die Kommission gab im Bericht zur Umfrage an, dass bereits Studien dazu durchgeführt werden, wie man dies gesetzlich verankern könnte. Die Bürgerinitiative "End the Cage Age" hatte mehr als eine Million Unterschriften gesammelt, woraufhin die Kommission 2021 eine Untersuchung zur Umsetzbarkeit einleitete. Die Organisation drängte auf schnellere Umsetzung und teilte am Donnerstag mit, sie wolle rechtliche Schritte gegen die mutmaßlich verzögerte Reaktion der EU-Kommission prüfen./jrp/DP/jha