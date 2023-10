Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Robert Giebenrath ist der Geschäftsführer der RG Finance GmbH,einer digitalen Unternehmensberatung aus dem Bereich der Finanzen. Als externerCFO, kurz für Chief Financial Officer, hilft er Wachstumsbetrieben dabei, ihreFinanzen optimal zu strukturieren. In diesem Artikel erfahren Sie, welcheSchwierigkeiten im Finanzbereich eines Unternehmens auftreten können, warumSteuerberater keine geeigneten Ansprechpartner für diese Schwierigkeiten sindund welchen Mehrwert die Unterstützung durch einen externen CFO bietet.Wer ein Unternehmen führt, kommt ohne gutes Finanzmanagement nicht aus -schließlich stellt diese die benötigte Liquidität im Betrieb planbar sicher, wasletztlich auch zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das Thema Finanzen umfasst dabeiin erster Linie das Rechnungswesen und das Controlling. Konkret gehören unteranderem die Buchhaltung, Lohnabrechnungen und Überweisungen, dasForderungsmanagement, die Finanz- und Liquiditätsplanung sowie die Überwachungvon Kennzahlen dazu. Es kommen also viele Gebiete zusammen und nicht seltenkümmern sich die Geschäftsführer selbst um die anfallenden Aufgaben. Da diesejedoch in der Regel Fachleute für ihr Unternehmen und nicht für Finanzen sind,werden viele Entscheidungen, die den Betrieb betreffen, aus dem Bauch herausgetroffen. Das kann gut gehen - ist aber ein Glücksspiel. "Aufgrund derumfangreichen Aufgaben kommt es in Unternehmen immer wieder zu teilsgravierenden Fehlern, die sich langfristig negativ auf das Wachstum auswirkenkönnen", erklärt Robert Giebenrath, Geschäftsführer der RG Finance GmbH."Aus diesem Grund ist es wichtig, das Finanzmanagement in Expertenhand zu geben.So vermeiden Unternehmen teure Fehler und tragen langfristig zumUnternehmenserfolg bei", so Robert Giebenrath weiter. Als externer CFO hilft erWachstumsbetrieben zu einer optimalen Finanzstruktur. Seine Expertise beruht aufseiner langjährigen Erfahrung im Consulting-Bereich. Als Projektleiter betreuteer rund 150 Unternehmen, erstellte mehr als 100 Finanzplanungen und über 50Businesspläne. Als er feststellte, dass die Beratungsmöglichkeiten hier seltenausgereizt werden, gründete er sein eigenes Unternehmen: die RG Finance GmbH. Erweiß damit aus der Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen, worauf eswirklich ankommt. Warum Unternehmen auf einen externen CFO setzen sollten, hatRobert Giebenrath im Folgenden zusammengefasst.Welchen Herausforderungen im Finanzbereich müssen sich Unternehmen stellen?Das Finanzwesen eines Betriebs umfasst viele verschiedene Aufgaben: OberstesZiel ist es stets, eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten. "Tatsächlichkommt dem Thema Liquidität in vielen Unternehmen jedoch nicht genügend