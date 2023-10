DAX und US-Indizes trotzen Abwärtstrend: SAP, Merck und Netflix als Top-Gewinner

Positive Entwicklungen bei DAX und US-Indizes

Negative Tendenzen bei MDAX, SDAX und TecDAX

Fazit des Tages

Die heutige Börsenentwicklung zeigte ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,19% auf 15.063,21 Punkte behaupten. Zu den Gewinnern zählten vor allem SAP mit einem Plus von 5,07%, Merck mit 3,09% und RWE mit 1,72%. Auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 konnten sich in der Gewinnzone halten. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,26% bei 33.749,95 Punkten. Salesforce, Verizon Communications und McDonald's waren hier die Topwerte. Der S&P 500 konnte ebenfalls zulegen und schloss mit einem Plus von 0,20% bei 4.326,04 Punkten. Besonders hervorzuheben sind hier die Aktien von Netflix, die mit einem Plus von 15,41% den Tag beendeten.Weniger erfreulich entwickelten sich hingegen die Indizes MDAX, SDAX und TecDAX. Der MDAX schloss mit einem Minus von 0,78% bei 24.442,51 Punkten. Besonders hart traf es die Aktien von Scout24 und Redcare Pharmacy, die mit Verlusten von 6,72% bzw. 8,55% den Tag beendeten. Der SDAX verlor 1,57% und schloss bei 12.405,84 Punkten. Die größten Verlierer waren hier die Aktien von SAF-HOLLAND und Aroundtown mit Verlusten von 5,23% bzw. 16,95%. Auch der TecDAX konnte sich nicht gegen den Abwärtstrend stemmen und schloss mit einem Minus von 0,22% bei 2.896,59 Punkten. Die Aktien von Infineon Technologies und verbio Vereinigte BioEnergie gehörten hier zu den größten Verlierern.Die heutige Börsenentwicklung zeigt, dass trotz einiger Gewinner auch Verluste zu verzeichnen waren. Während der DAX und die US-Indizes zulegen konnten, mussten MDAX, SDAX und TecDAX Verluste hinnehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.