DAX - Weiter fallende Kurse in der kommenden Woche?

Zuvor hieß es im Insight: "Das hat bisher gepasst. Der DAX hat den Bereich um 15.200 Punkte erreicht, die Marke von 15.000 Punkten sollte in der nächsten Abwärtsbewegung angelaufen werden. Darunter wäre die Unterstützung um 14.820 Punkte wohl die nächste Zielmarke. (...) Das heutige Tagestief lag bei 15.051 Punkten, dann ging es wieder etwas aufwärts. Die Gesamtlage bleibt aber bärisch. Am Freitag findet der kleine Verfallstermin statt, im Vorfeld könnte es zu erhöhter Volatilität kommen. In den kommenden Tagen könnte es zudem zu einer Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Streifen kommen."

Die Marke von 15.000 Punkten wurde am heutigen Donnerstag erreicht. Aus den Stillhalter-Daten zum morgigen Verfallstermin geht hervor, dass der DAX wahrscheinlich über 15.000 Punkten abgerechnet wird. Trotzdem ist bis Ende Oktober saisonal bedingt mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Zudem steht weiterhin der Gaza-Krieg im Fokus, der leider schnell weiter eskalieren könnte.