Enghouse baut Partnerschaft mit Intertec Systems aus und stellt Technologien für Videokollaboration und Contact Center für den Nahen Osten bereit

Enghouse wird Intertec Systems ein umfangreiches Angebot an Unternehmenslösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Gesundheitswesen, BFSI, Behörden, Einzelhandel und Justiz bieten. Diese Lösungen sind auf spezifische Arbeitsabläufe ausgerichtet und steigern die Effizienz und Produktivität in neue Dimensionen. Sie werden bereits in obersten Gerichtshöfen, führenden Gesundheitseinrichtungen in den USA und Verkehrssystemen in großen Ballungsräumen auf der ganzen Welt eingesetzt.

„Unsere Zusammenarbeit mit Enghouse ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision, Unternehmen im Nahen Osten zu unterstützen", so Naresh Kothari, MD von Intertec Systems. „Gemeinsam wollen wir beispiellose Erfahrungen bei der Videokollaboration liefern, die Wachstum und Transformation vorantreiben."

Die wichtigsten Aspekte der Partnerschaft von Enghouse und Intertec