RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 305 auf 301 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der E-Autobauer habe die Erwartungen an das dritte Quartal verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich Tesla vorsichtig zu 2024 geäußert, darauf dürften sich die Investoren nun fokussieren sowie auf mögliche Verzögerungen der Produkte der nächsten Generation./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 06:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 06:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

