Sungold stellt die Zukunft nachhaltiger Solarlösungen auf der Solar & Storage Live 2023 vor

NEW YORK, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Sungold, ein renommierter Anbieter von maßgeschneiderten Solarlösungen, ist stolz darauf, seine Teilnahme an der Solar & Storage Live 2023 (SSL 2023) bekanntzugeben und seine herausragende Rolle an Stand A1 zu präsentieren. Die Präsenz von Sungold auf der Veranstaltung ist ein Beweis für dessen Bestrebung nach Nachhaltigkeit und für eine herausragende Palette von präsentierten Solarprodukten, die auf die unterschiedlichen Energieanfordernisse zugeschnitten sind.

Sungold war schon immer ein Vorreiter in der Solarbranche. Auf der SSL 2023 präsentiert Sungold die beliebten Bausätze für Balkonsolaranlagen sowie tragbare Solarmodule und flexible Solarmodule für Wohnmobile - alles für ein weltweites Publikum, das nach effizienten und nachhaltigen Energielösungen sucht.

Die Balkonsolaranlage von Sungold ist in Europa für seinen innovativen Ansatz zur Nutzung der Sonnenenergie bekannt. Die Anlage wurde entwickelt, um die Solarenergienutzung in städtischen Umgebungen zu maximieren und der wachsenden Nachfrage in ganz Europe nach einer nachhaltigen Lebensweise in Städten nachzukommen. Die farbenfrohen Solarmodule können auf Balkonen installiert werden, um städtische Wohnflächen in Energiezentren zu verwandeln und einen umweltfreundlicheren städtischen Lebensstil zu fördern.

Die tragbaren und flexiblen Solarmodule von Sungold sind auch bei nordamerikanischen Outdoor-Fans, Campern und Menschen beliebt, die nach einer zuverlässigen tragbaren Stromquelle suchen. Diese Module sind bekannt für ihre Vielseitigkeit, ihr geringes Gewicht und ihre überragende Effizienz, was sie zu wertvollen Begleitern für diejenigen macht, die nach Energieunabhängigkeit streben.

Die tragbaren Solarmodule der Hi-Power-Baureihe von Sungold haben unlängst einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem sie den strengen IEC63163-Test bestanden haben. Diese Leistung unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit und stärkt seine Position in der Branche.

15 Jahre Solarenergie

Seit 15 Jahren ist Sungold in der Solarenergiebranche tätig und arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um die spezifischen Anfordernisse der Kunden zu erkennen und maßgeschneiderte Solarlösungen bereitzustellen. Die Aussage ,,One World, one Home, blue Skies!" ist mehr als nur ein Firmenmotto; es ist ein Leitbild, das in jede Facette der Geschäftstätigkeit von Sungold eingebunden ist. Das Unternehmen setzt sich für eine Verringerung des Kohlenstoffausstoßes ein und weist damit den Weg in eine bessere Zukunft für alle.

Sungold lädt alle Teilnehmer der Veranstaltung ein, seine neuesten Produkte zu entdecken und über die Zukunft nachhaltiger Energien zu diskutieren. Besuchen Sie Stand A1 auf der SSL 2023 und erfahren Sie mehr über die innovativen Solarlösungen von Sungold.

Die offizielle Webseite von Sungold finden Sie auf www.sungoldsolar.com.

Medienkontakt

Name des Unternehmens: Sungold Solar

E-Mail: sales@sungoldsolar.cn

Telefon: +86-(0)755-2968 5821

Webseite: https://www.sungoldsolar.com/

