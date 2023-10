Loyalty Juggernaut (LJI) gewinnt im dritten Jahr in Folge Top Technology Innovation Award

„Diese Auszeichnung genießt ein bemerkenswertes Prestige, da sie von einem Gremium aus echten Treuefachleuten und Experten für Treuestrategien verliehen wird. Herzlichen Glückwunsch an das Team von LJI zu diesem erfolgreichen Dreifachsieg. Dies ist ein Beweis für ihren Fokus auf Innovation", so Ravindra Bhagwanani, Managing Director von Global Flight. „Pulsar von Loyalty Juggernaut stellt einen bahnbrechenden Ansatz dar, der generative KI nutzt, um schnell hoch personalisierte und effektive Kundentreuekampagnen zu erstellen."

„Kundentreue ist in der heutigen Zeit ein technologieorientierter Geschäftsbereich. LJI verbleibt weiterhin in seiner Vordenkerrolle und erarbeitet zukunftsweisende Wege bei der Bereitstellung hochmoderner Technologieinnovationen, um eine noch bessere Kundenbindung zu fördern und das alltägliche Management von Treueprogrammen zu vereinfachen", erklärte Pablo Sordo, Chief Strategy Officer bei Viva Aerobus.

Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem LJI diese prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen hat. Vorherige Auszeichnungen wurden vergeben für:

2021: GRAVTY Visual Rules: Die einzige patentierte „no-code"-Engine der Treuetechnologie-Branche ermöglicht es Treuefachleuten, den Grad der Personalisierung zu steigern.

2022: G-Sense: Eine KI-gestützte und intelligente Anomalie-Erkennung für die Echtzeitüberwachung und Verwaltung von Treueprogrammen, um kommerzielle Integrität und Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten.

„Wir sind unglaublich stolz, erneut diese renommierte Auszeichnung zu erhalten", so Shyam Shah, CEO von Loyalty Juggernaut. „Ich möchte auch den Gewinnern in anderen Kategorien gratulieren: Aegean Airlines in der Kategorie Best Marketing Campaign, Etihad Airways im Bereich Best Use of Technology, Global Hotel Alliance in der Kategorie Excellence in Management und Accor/Qantas mit der Auszeichnung Best Loyalty Partnership. Wir fühlen uns geehrt, neben solchen Branchengrößen vertreten zu sein. Drei Auszeichnungen für drei einzigartige technologische Innovationen zu erhalten, ist eine Hommage an unsere Kunden, von denen wir lernen und für die wir diese Innovationen entwickeln."

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut Inc. (LJI) hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und ist das NextGen-Unternehmen für Kundenbindungs- und Kundentreuelösungen, das Marken hilft, ihre Treueprogramme in ein ökosystem- und datenorientiertes Geschäft zu verwandeln, um im großen Maßstab wettbewerbsfähig zu sein und den Mehrwert für die Kunden zu maximieren.

Loyalty Juggernauts GRAVTY-Plattform unterstützt weltweit mehr als 40 Treueökosysteme mit mehr als 4.000 teilnehmenden Marken in 10 Branchen. Zu den Kunden gehören Viva Aerobus, die Global Hotel Alliance und die Deutsche Telekom.

