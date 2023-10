NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen stehen weiter unter Druck, was ihre Rendite nach oben treibt. Am Donnerstag wurde die Marke von 5 Prozent im zehnjährigen Laufzeitbereich nur knapp unterschritten. Im Hoch rentierten die Papiere mit 4,99 Prozent. Letztmalig wurde die Marke im Jahr 2007 überschritten - also kurz vor dem Höhepunkt der großen Finanzkrise.

Die Kursentwicklung deutet weiter nach unten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 105,52 Punkte. In der Tendenz bewegen sich die Kurse bereits seit mehreren Monaten nach unten - und erzeugen so Renditeauftrieb.