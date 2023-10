RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund eines weniger günstigen Makro- beziehungsweise Verbraucherumfelds sollte dies ausreichen. Die Papiere böten im Vergleich zu anderen Titeln ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis in einem unruhigen Markt./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 14:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 14:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 161,1EUR gehandelt.