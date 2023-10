Wieder Raketenalarm in Tel Aviv und im Zentrum Israels

Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober ein Massaker im israelischen Grenzgebiet mit mehr als 1400 Toten verübt. Israel nahm daraufhin Luftangriffe in dem Küstenstreifen auf. Seit Beginn des Kriegs haben militante Palästinenser Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert./cir/DP/he

TEL AVIV (dpa-AFX) - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am späten Donnerstagabend erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum Israels abgefeuert. Es wurde Raketenalarm ausgelöst, wie die Armee mitteilte. Bereits am Nachmittag hatte es in der Küstenmetropole Raketenalarm gegeben.

