FirstElement Fuel erweitert sein Netzwerk an True Zero Wasserstofftankstellen mit der Eröffnung der 41. Tankstelle in Oakland, Kalifornien.

FirstElement Fuel, weltweit führender Anbieter von Lösungen für Wasserstofftankstellen, eröffnet seine neueste Einzelhandelstankstelle für hohe Kapazitäten, beginnt die Inbetriebnahme einer Mehrzwecktankstelle für Schwerlastfahrzeuge in der Nähe des Hafens von Oakland und nimmt Bauarbeiten an der neuen Tankstelle in Redwood City, Kalifornien auf.

IRVINE, Kalifornien, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. („FEF" oder das „Unternehmen") gab heute die offizielle Eröffnung einer neuen Wasserstofftankstelle für hohe Kapazitäten in Oakland, Kalifornien bekannt. Durch diese wird das Netzwerk der True Zero Wasserstofftankstellen auf 41 komplett öffentliche Einzelhandelsstandorte ausgedehnt. Die neue Wasserstofftankstelle, die das firmeneigene Design von FEF verwendet, verfügt über 4 Zapfsäulen, die gleichzeitig H70-Standardfüllungen mit einer Kapazität von 1600 Kilogramm pro Tag liefern können (was dem Betanken von 450 wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen pro Tag entspricht) und sie zur leistungsfähigsten Einzelhandelstankstelle der Welt machen. Die Tankstelle in Oakland ist die neunte Hochleistungstankstelle dieser Art, die von FEF installiert und betrieben wird.