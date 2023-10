Andreas Blass, Account Executive bei VAT Ai, unterstrich den innovativen Ansatz der Plattform im Bereich der Mehrwertsteuer-Compliance und betonte die entscheidende Rolle des menschlichen Fachwissens, um einen reibungslosen und präzisen Ausfüllprozess der Mehrwertsteuer zu gewährleisten. „Das Aufkommen von ChatGPT hat zu bedeutenden Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz geführt. Allerdings bleibt die Rolle des Menschen bei der Mehrwertsteuer-Compliance unverzichtbar", sagte Andreas. „Was VAT Ai so innovativ macht, ist die Kombination aus menschlichem Know-how und KI. Wir nutzen die Berufserfahrung lokaler Experten, um die Mehrwertsteuer-Compliance zu optimieren. Aufgaben, die ursprünglich 3-5 Tage manuelle Bearbeitung erforderten, können nun mit Hilfe der KI-Technologie in nur 3-5 Minuten effizient und präzise erledigt werden."

Eine Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die auf Waren und Dienstleistungen in jeder Phase der Lieferkette erhoben wird. Der Endverbraucher schuldet letztendlich die Mehrwertsteuer beim Kauf, aber die Unternehmen müssen die Steuer von ihren Kunden erheben und an die lokale Regierung abführen. Online-Händler, die Waren oder Dienstleistungen an Kunden in anderen Ländern verkaufen, müssen sich in diesen Ländern für die Mehrwertsteuer anmelden und eine Mehrwertsteuernummer erhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass sie die Mehrwertsteuervorschriften des Landes vollständig einhalten.