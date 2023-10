VT Markets schließt sich mit Maserati MSG Racing für die 10. Saison der Formel E zusammen

Die Vereinigung zweier Giganten

Die Saison 10 der FIA Formel E Weltmeisterschaft steht vor der Tür und Maserati MSG Racing ist stolz, eine mehrjährige globale Partnerschaft mit VT Markets, einem führenden Online-Broker im Finanzbereich, bekannt zu geben.

Es handelt sich um eine der ersten Kooperationen dieser Art in der Forex-Landschaft – und um die erste Sportkooperation von VT Markets –, bei der sich zwei Branchenriesen zusammenschließen und der Motorsport und der Finanzsektor damit ihre Kräfte bündeln.

Die Macht der Gelegenheit

In einer vom Wettbewerb gesättigten Branche hat sich VT Markets von der Masse abgesetzt und geht mit seinen Kunden im Hinterkopf in die Zukunft, indem es den Handel für alle zugänglicher macht.

Wie Maserati MSG Racing glaubt auch VT Markets an die Kraft der Möglichkeiten und des Aufstiegs. Durch die Nutzung und Verknüpfung von ständiger Innovation mit erstklassigen Servicestandards beschreitet das Brokerunternehmen weiterhin neue Wege, indem es einen vormals komplexen Handelsprozess erfolgreich vereinfacht.

Seit seiner Einführung 2015 hat VT Markets neue Möglichkeiten eröffnet, indem es alltäglichen Händlern eine reibungslose, stressfreie Erfahrung ermöglicht, sowohl online als auch über seine preisgekrönte mobile App.

Der Wettlauf um eine bessere Zukunft

Maserati MSG Racing freut sich, VT Markets in der Formel E willkommen zu heißen. Nach einer erfolgreichen Saison 9, die vier Podiumsplätze und den ersten Sieg der Marke Maserati in der Formel-E-Weltmeisterschaft seit 1957 einbrachte, hofft das Team für die Saison 10 auf weitere Erfolge.

Verbunden durch den gemeinsamen Glauben an kompromisslose Leistung und technische Innovation, werden Maserati MSG Racing und VT Markets ihre Kooperation in der Formel E begründen, um eine ökologisch und sozial nachhaltige Zukunft zu schaffen und zu sichern.

Neben dem gemeinsamen Ziel, Rennen zu fahren, wird das Branding von VT Markets auf den Autos und Rennanzügen der Fahrer Maximilian Günther und Jehan Daruvala, in der Garage des Teams und auf der Teamkleidung der 10. Saison zu sehen sein.

Die Vorsaisontests für die Formel E-Kampagne 2023/24 finden vom 23. bis 27. Oktober auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia statt, bevor die Serie am 13. Januar 2024 in Mexiko-Stadt in die Saison startet.