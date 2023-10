Der deutsche Leitindex setzt seine kurzfristige Talfahrt erwartungsgemäß fort. Die psychologisch wichtigen 15.000 Punkte stehen massiv auf der Kippe. Der mittelfristige charttechnische Abwärtsmodus hat durch diese Entwicklung ebenfalls weiter Bestand. Auch am heutigen Freitag wird es nun ganz stark darauf ankommen, wie sich der DAX 40 nach unten an seinen Unterstützungen verhält. So wurde der Support bei 15.273 Indexpunkten bereits letzte Woche unterschritten und nicht wieder nachhaltig zurückerobert. Die 15.139´er Supportmarke wurde ebenfalls jüngst deutlich unterschritten.