DAX nun unter 15000, Monatstiefs sind da

Das Hauptaugenmerk in der Tagesanalyse zum 18.10.2023 war der Bereich um 15.250 Punkte, denn dort schlossen wir nun bereits zwei Tage in dieser Woche und hatten Intraday immer wieder entsprechende Gegenbewegungen gesehen:

Es gelang kein Ausbruch auf der Oberseite, sodass sich am Mittwoch bereits neue Verlaufstiefs und die Sorge um ein weiteres Monatstief einstellten (Rückblick):

Der Donnerstag vollzog diese Entwicklung weiter und formierte direkt zum Handelsstart erneute Schwäche. Das so entstandene GAP war für mich erst einmal mit dem Bereich der Mittwochabend-Tiefs der Widerstand, welchen ich im mittelfristigen Trend mit einer Short-Order einfing:

Im weiteren Verlauf wurde diese Positionierung noch einmal ausgebaut - die Stopp Sell Orders siehst Du bereits im Chartbild - und dann an der runden Zielmarke 15.000 per Take Profit komplett im Gewnn veräußert:

Eine spätere Gegenbewegung führte den Index dann noch einmal auf das Level zurück, welches am Morgen der Widerstand war. Diese Schwelle etablierte sich weiter, sodass wir hier eine neue Widerstandszone ausgebildet haben:

Diesen Druck zur Unterseite zeigt der Verlauf aus den Daten an der Börse Frankfurt nur geringfügig mit dem Minus von 0,33 Prozent auf:

Besser zu sehen ist dies im Big Picture, was wir uns nun ansehen

DAX im Big Picture mit Vorbörse

Das Big Picture verschärfte sich das Bild schon zum Donnerstag und hatte die Monatstiefs im Blick (Rückblick):

, was gestern noch einen leichten Aufwärtstrend zeigte (Rückblick):

Nach dem gestrigen Rutsch unter 15.000 ist diese Zone nun sogar gefährdet und daher habe ich das Bild noch etwas mehr aufgerollt, um den März mit in Sichtweite zu rücken:

Mit dem Abverkauf an der Wall Street gestern ist im Endloskontrakt die 15.000 wieder unterschritten und sogar ein neues Verlaufstief ausgebildet worden:

Für mein Trading heute ist somit der Widerstandsbereich im Falle eines Reversals um 15.100 und davor wieder die runde Marke von 15.000 Punkten relevant. Mit Blick auf das "alte" Monatstief könnte es dafür die Entscheidung kurz nach 9.00 Uhr geben:

Was lässt sich international beobachten?

Blick auf die Wall Street und andere Märkte

Nach der Dynamik nach unten vom Mittwoch stand die Wall Street auch am Donnerstag unter Druck. Zunächst fand eine Erholung statt, die ich auch auf der Long-Seite handelte:

Doch wenig später setzte der Verkaufsdruck, insbesondere bei Tesla ein.

Der Nasdaq verlor zwar weniger als 1 Prozent, aber in Summer sind diese Abgaben, vor allem vor dem Hintergrund der statistisch starken Oktoberphase, sehr überraschend.

Hier siehst Du alle Schlusskurs im Vergleich:

Vor allem Tesla geriet unter Druck, dies sah in der gestrigen Eröffnung noch nicht so aus (Rückblick):

Blicken wir auf den Nasdaq im Chartbild, wird das Ausmaß der jüngsten Korrektur deutlicher:

Was steht noch an Terminen heute an?

Termine für den Freitag 20.10.2023

Am Vormittag sind die Erzeugerpreise aus Deutschland vor dem Börsenstart wichtig und ansonsten kein relevanter Termin aus Europa.

Erst am Abend gibt es wieder Daten, dann aber schon kurz vor Ende der Handelszeit mit den CFTC-Auswertungen.

Hier sind die Daten des Tages einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

