NEU DELHI (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat am Freitag in Indien den ersten Abschnitt eines neuen regionalen Schnellbahnsystems in Betrieb genommen. Indische Mitarbeiter der Bahn-Tochter DB International Operations steuerten einen Zug auf der 17 Kilometer langen Strecke, an Bord war auch Indiens Premierminister Narendra Modi. Der reguläre Betrieb für Passagiere soll am Samstag starten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

