Wirtschaft Dax gibt zu Handelsstart kräftig nach

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag zu Handelsstart kräftig nachgegeben. Um 9:30 Uhr stand das Börsenbarometer bei rund 14.865 Punkten und damit 1,2 Prozent unter Vortagesschluss.



"Die Investoren werden derzeit mit einer Vielzahl an Risikoclustern konfrontiert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen am Morgen. Die Renditesituation in den USA sei weiterhin angespannt und belaste die US-Aktienmärkte. Der US-Arbeitsmarkt bleibe zudem weiterhin robust und potentiell inflationstreibend - Zinssenkungen rücken damit in weite Ferne.