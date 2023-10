DZ Bank hebt Roche auf 'Kaufen' - Fairer Wert 291 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Roche von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 296 auf 291 Franken gesenkt. Er halte die negative Kursreaktion auf die Neunmonatszahlen des Pharmakonzerns, die man letztlich doch so habe erwarten können, für übertrieben, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 16:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 16:38 / MESZ