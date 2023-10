Stark aufgestellt mit neuem BNW-Vorstand (FOTO)

Berlin (ots) - Die Mitglieder des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW)

haben einen neuen Vorstand gewählt. Mit Unternehmer:innen unter anderem aus dem

Bau-, Textil-, Energie- und Lebensmittelsektor, repräsentiert der Vorstand den

branchenübergreifenden Ansatz des BNW. Die Wahl fand im Rahmen der diesjährigen

Mitgliederversammlung statt. Gleichzeitig blickten die Mitgliedsunternehmen auf

die erfolgreichen Entwicklungen der Verbandsarbeit zu der nicht nur ein starkes

Mitgliederwachstum sondern auch die Etablierung relevanter

Nachhaltigkeitsprojekte wie "Circular Hubs" gehört.



"Der neue BNW-Vorstand zeigt die Vielfalt und Innovationskraft der nachhaltigen

Wirtschaft. Branchenübergreifend engagieren sich hier die Unternehmerinnen und

Unternehmer ehrenamtlich und bringen ihre Expertise vom mittelständischen

Familienunternehmen bis zum Start-up mit ein. Der starke Praxisbezug zu

unternehmerischen Lösungen ist ein Markenzeichen unseres Verbandes und macht den

BNW zum kompetenten Ansprechpartner für die Politik", freut sich

BNW-Geschäftsführerin Dr. Katharina Reuter.





Der neugewählte Vorstand setzt sich zusammen aus:- Dr. Antje von Dewitz (VAUDE Sport GmbH & Co KG)- Ruth von Heusinger (ForTomorrow gGmbH)- Axel Kaiser (Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbh)- Jens Kröcher (Gaßner, Groth Siederer & Coll.)- Jörg von Kruse (i+m NATURKOSMETIK BERLIN GmbH)- Anita Merzbacher (UNO INO eG)- Julius Palm (followfood GmbH)- Carola von Peinen (Talents4Good GmbH)- Luisa Rinn (Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG)- Sebastian Sladek (EWS Elektrizitätswerke Schönau eG)- Alma Spribille (WEtell GmbH)Gleichzeitig bedankt sich der BNW herzlich bei den scheidendenVorstandsmitgliedern Dr. Odette Deuber, Mathias Kollmann, Alyssa JadeMcDonald-Bärtl, Enrico Rima und Dr. Sandra Wolf, Klaus Stähle und Jan-KarstenMeier, die maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen haben."Ein Vierteljahrhundert im BNW-Vorstand erfüllt mich vor allem mit Dank bei denPionieren der ersten Stunde: angefangen als Nachhaltigkeitsvorreiter:innen warenwir noch exotisch, jetzt sind unsere Themen in der Mitte der Gesellschaftangekommen. Heute ist der BNW der Ort für große und kleine Unternehmen ausverschiedenen Branchen, die für Politik und Gesellschaft als Vorzeigebeispieleund Vorbilder dienen. Wir können aufzeigen, dass es vorangeht", sagt KlausStähle, langjähriger BNW-Vorstand und Fachanwalt für Arbeitsrecht.Jan Karsten-Meier, Unternehmensberater und ebenfalls langjähriger BNW-Vorstand,zieht Bilanz: "In zahlreichen hochrangigen politischen Gesprächen haben wir inden vergangenen Jahren den BNW als DIE Stimme der nachhaltigen Wirtschaftetabliert und erfolgreich Impulse für die sozial-ökologische Transformationgesetzt. Gleichzeitig ist es uns gelungen, mit eigenen Projekten dieBildungsarbeit zu nachhaltigem Wirtschaften voran zu treiben und durch unserenDachverband ECOPRENEUR.EU auch in Brüssel politische Akzente zu setzen."Pressekontakt:Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.Phoebe Köstermailto:koester@bnw-bundesverband.de+ (0) 30 325 99 683Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154982/5630384OTS: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.