UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 151 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finnische Bank habe etwas besser als erwartet abgeschnitten, wenngleich das Quartal kein Treiber für steigende Gewinnerwartungen und den Kurs gewesen sei, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Institut in den vergangenen drei Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Das Kursziel sinke wegen leicht überarbeiteter Prognosen, vor allem, da der Aktienrückkauf etwas langsamer vonstatten gehe als zuvor von ihm angenommen./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 22:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 22:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 10,41EUR gehandelt.