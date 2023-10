Größter Wall-Street-Bär: Jahresendrallye jetzt "wahrscheinlicher als nicht"

Der S&P 500 hat in diesem Monat stetig zugelegt, nachdem er im September einen volatilen Einbruch von rund fünf Prozent verzeichnet hatte. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf 13 Prozent.

"Die durchschnittliche Aktie ist technisch bereits zusammengebrochen", zitiert Fortune Wilson. "Die Signale sind schwächer und deuten darauf hin, dass wichtige taktische Unterstützungen angreifbar sind."

Ein Rückgang der Gewinnrevisionen an der Wall Street in Verbindung mit einem deutlich schwächeren Verbrauchervertrauen stützen auch Wilsons Prognose, dass der S&P 500 dieses Jahr bei 3.900 Punkten enden werde, argumentiert er weiter. Das entspricht einem Rückgang um über neun Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Leitindex vom Mittwoch.

Wilson räumt jedoch ein, dass viele Anleger trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds, der das Vertrauen beeinträchtigt, immer noch auf Aktien setzten, was irgendwann im vierten Quartal zu einer Erholung führen könnte. "Viele tendieren immer noch mehr zu Long-Positionen, als ihnen lieb ist, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie in einem Jahr, in dem die Benchmarks von der Stärke nur weniger Mega-Caps getrieben wurden, zu kurz kommen", so der Stratege.

Wenn sich die aktuellen Preise kurzfristig halten, sei es demnach wahrscheinlicher, dass sich Aktien in den letzten Monaten des Jahres 2023 erholen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion