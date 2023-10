FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt sind nach den jüngsten Rücksetzern wieder bei Anlegern gefragt. Im schwachen Dax setzte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall am Freitag mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 261,80 Euro an die Spitze. In den zwei Wochen seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hatten die Aktien um bis zu knapp 18 Prozent auf 275,40 Euro zugelegt. Mit dem schwachen Markt waren sie zuletzt aber in eine charttechnische Unterstützungszone etwas oberhalb von 250 Euro zurückgefallen.

Dem Rüstungselektronikkonzern Hensoldt reichte am Freitag eine moderate Kurserholung auf 27,54 Euro für einen der vorderen Plätze im Nebenwerte-Index MDax . Die Aktien hatten zuvor in der Spitze um 20 Prozent auf 30 Euro zugelegt. Nach dem gestrigen Rutsch kämpfen sie nun mit der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie.

Mit einem Kursanstieg um 41 Prozent liegt Rheinmetall auch auf Jahressicht im Dax ganz vorn. Hensoldt haben sich im selben Zeitraum um fast ein Viertel verteuert, was einen der vorderen Plätze im MDax bedeutet. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar 2022 hat sich der Wert beider Titel zeitweise nahezu verdreifacht./gl/jha/