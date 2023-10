Barclays hebt Ziel für SAP auf 145 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit einem bestätigten Ausblick und einem stabilen Auftragspolster im Cloudgeschäft sei das Quartal des Softwarekonzerns auf den ersten Blick zwar nicht herausragend gewesen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des aktuell schwierigen Umfelds und der zunehmenden Nervosität der Anleger sei es aber mehr als genug. Das neue Kursziel begründete er mit einem weniger risikoreichen Ausblick: Die Prognose im Cloudgeschäft scheine in Reichweite zu sein, auch auf Gewinnebene und bei den Barmitteln sei die Entwicklung ermutigend./tav/edh

