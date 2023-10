BERLIN (dpa-AFX) - Der "Irland-Krimi" stand am Donnerstagabend in der Gunst des TV-Publikums ganz oben. Die Folge "Mond über Galway" mit Désirée Nosbusch, Declan Conlon und Rafael Gareisen lockte ab 20.15 Uhr 5,78 Millionen (23,0 Prozent) vor den Fernseher. Die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" mit Tanja Wedhorn, Florian Panzner und Götz Schubert erreichte zeitgleich 3,15 Millionen (12,3 Prozent)

Die ProSieben -Castingshow "The Voice of Germany" schauten sich 1,46 Millionen (6,5 Prozent) an. Die RTL -Reportagereihe "Die große GEO-Story" holten sich 1,39 Millionen (5,7 Prozent) ins Haus.