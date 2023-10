Köln (ots) - Minuszinsen sind zwar passé, dafür kämpfen Lebensversicherer mit

Folgen der abrupten Zinswende. DFSI Ratings hat daher auch 2023 in der Studie

"Unternehmensqualität der Lebensversicherer" 36 marktrelevante Anbieter

daraufhin untersucht, wie gut sie für die neuen Turbulenzen gerüstet sind. Die

Testbesten im Qualitätsrating: Auf dem ersten Platz die WWK, knapp dahinter die

Europa Lebensversicherung gefolgt von der Hannoverschen.



Grundsätzlich sind steigende Zinsen für Lebensversicherer positiv. Aber die

Geschwindigkeit mit der die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen

angehoben hat, macht der Branche zu schaffen. Zur Erinnerung: Noch zu

Jahresbeginn 2022 lagen die EZB-Leitzinsen bei minus 0,5 beziehungsweise 0,0

Prozent - und das seit Jahren. Wegen des "ewigen" Zinstiefs senkte der

Gesetzgeber sogar den Höchstrechnungszins auf 0,25 Prozent. Damit aber lassen

sich vollständige Garantien auf eingezahlte Beiträge unmöglich darstellen. Viele

Versicherer verabschiedeten sich in der Folge von der "traditionellen"

100-Prozent-Garantie bei klassischen Lebensversicherungen. Damit war aber auch

das beliebteste Verkaufsargument für diese Form der Lebensversicherung

gestorben.





Doch dann kam, ausgelöst durch den Ukrainekrieg, die Inflation mit aller Machtzurück und löste eine abrupte Kehrtwende der EZB bei den Leitzinsen aus. BisMitte Oktober 2023 - also in nur eindreiviertel Jahren - stiegen sie auf 4,0 und4,5 Prozent."Generell sind steigende Zinsen zwar gut für die Branche und ihre Kunden",konstatiert DFSI-Experte Ewy. "Erwerben die Versicherer neue Anleihen , so holensie sich damit höhere Renditen ins Depot." Doch umgekehrt geraten die Kursebereits emittierter Anleihen unter Druck. "Das kann dazu führen, dass deraktuelle Marktwert der Anleihen, die in den Depots der Lebensversicherer liegen,niedriger ist als deren Buchwert in der Bilanz", weiß Ewy. "Dann entstehen beidem Versicherer Stille Lasten." Branchenweit sollen sich inzwischen die StillenLasten auf geschätzt 150 bis 200 Milliarden Euro belaufen.Das ist solange kein Problem, solange diese Anleihen nicht verkauft werdenmüssen, sondern bis zur Endfälligkeit gehalten und komplett zurückgezahltwerden. Kommt es jedoch zu einer Stornierungswelle bei Lebensversicherungen, inder viele Kunden ihre Gelder abziehen, etwa weil sie diese dank kräftiggestiegener Zinsen direkt in wieder attraktiv erscheinende Anleihen investierenwollen, dann müssen im schlimmsten Fall Stille Lasten realisiert werden. Heißt