Spaniens Regierungschef Sánchez will zu Nahost-Gipfel in Kairo reisen

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens geschäftsführender Regierungschef Pedro Sánchez will an diesem Samstag am Kairo-Gipfel für den Frieden teilnehmen. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Regierung in Madrid am Freitag auf Anfrage. Zu dem Treffen "Cairo Summit for Peace" in der ägyptischen Hauptstadt wurde auch Außenministerin Annalena Baerbock erwartet, die am Freitag auf ihrer zweiten Nahost-Reise seit dem blutigen Überfall der Hamas auf Israel in Tel Aviv eintraf.

