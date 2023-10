KfW Capital startet mit "Emerging Manager Facility" Fokus auf Frauen oder geschlechtervielfältig aufgestellten Fonds-Teams mit kleinerem Fondsvolumen

Frankfurt am Main (ots) -



- Baustein des Zukunftsfonds der Bundesregierung

- Ziel: Verbesserung des Markteintritts für Frauen oder geschlechtervielfältig

aufgestellte Fonds-Teams mit kleinerem Fondsvolumen

- KfW Capital führt die Fazilität im Auftrag des Bundes durch

- 200 Mio. EUR aus Mitteln des Zukunftsfonds



Ab sofort bietet KfW Capital mit der "Emerging Manager Facility" (EMF) ein

Programm an, mit dem KfW Capital in kleinere private Venture Capital (VC)-Fonds,

die von Frauen oder geschlechtervielfältig aufgestellten Teams gemanagt werden,

investieren wird. Dabei handelt es sich oft um sehr junge Teams, die erstmals in

den VC-Markt eintreten ("Emerging Manager"). Die VC-Fonds können über die EMF

maximal 12,5 Mio. EUR und maximal 25 % des Fondsvolumens von KfW Capital

erhalten. Wie bei allen anderen Programmen auch investiert KfW Capital nach

erfolgreichem Abschluss einer marktüblichen Due Diligence (DD) zu den gleichen

Bedingungen wie die privaten Fondsinvestoren in die VC-Fonds der Emerging

Manager. Die EMF ist ein weiterer Baustein des Zukunftsfonds des Bundes, den KfW

Capital in dessen Auftrag koordiniert; insgesamt stehen rund 200 Mio. EUR bis

2030 aus Mitteln des Zukunftsfonds für das neue Programm zur Verfügung.