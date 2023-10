Ando Foundation und Nissin Food Products veröffentlichen "Recipes for Wellbeing Report" Erste globale Studie zeigt direkten Zusammenhang zwischen Ernährung und Wohlbefinden

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Die Ando Foundation (*) (im Folgenden "die

Foundation") und Nissin Food Products Co., Ltd. (im Folgenden "das Unternehmen")

veröffentlichten am 18. Oktober 2023 in Zusammenarbeit mit dem globalen Analyse-

und Beratungsunternehmen Gallup die erste globale Studie, die den Zusammenhang

zwischen Ernährung und Wohlbefinden aus einer neuen Perspektive beleuchtet.



(*) Die Foundation wurde 1983 von Momofuku Ando, dem Gründer von Nissin Food

Products, aus der Überzeugung ins Leben gerufen, dass "Lebensmittel und Sport

die beiden Säulen sind, welche die Gesundheit unterstützen".