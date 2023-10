RBC stuft ENEL auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 7,50 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag des Versorgers Ende November dürfte es um höhere Investitionen in italienische Leitungsnetze und geringere Investitionen in Erneuerbare Energien gehen, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollten weitere Verkäufe von Unternehmensteilen und die Schuldenverringerung thematisiert werden./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 17:51 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Fernando Garcia

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,00

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m