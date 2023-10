"Konträres Kaufsignal" der BofA: Stehen wir vor einer kurzfristigen Rallye?

Die Positionierung der Anleger in Aktien sei inzwischen so rückläufig, dass ein spezieller Indikator der Bank of America (BofA) ein "konträres Kaufsignal" auslöse, das die Anlageklasse für eine kurzfristige Erholung vorbereite, so der BofA-Stratege Michael Hartnett.

Der BofA-Bull-and-Bear-Indikator fiel in der Woche bis zum 18. Oktober von 2,2 auf 1,9, was auf Abflüsse aus Schwellenländeranleihenfonds, Hochzinsanleihen und globalen Aktien sowie einen sprunghaften Anstieg der Barmittelzuweisungen zurückzuführen sei, so Hartnett weiter. Ein Rückgang unter zwei wird von der Bank als konträres Signal für eine kurzfristige Erholung angesehen. In den drei Monaten nach 20 derartigen Ereignissen seit 2002 legten US-Aktien demnach im Durchschnitt um 5,4 und globale Aktien um 7,6 Prozent zu.