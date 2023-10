Brand Phishing Report Q3 Walmart wird die am häufigsten imitierte Marke

SAN CARLOS, Kalifornien, USA (ots) - Check Point Research (CPR), die

Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP),

einem weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat ihren Brand

Phishing Report für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht. Der Bericht hebt die

Marken hervor, die im Juli, August und September 2023 am häufigsten von

Cyber-Kriminellen nachgeahmt wurden, um personenbezogene Daten oder

Zahlungsinformationen zu stehlen.



Im letzten Quartal war der amerikanische, multinationale Einzelhandelskonzern

Walmart mit 39 Prozent aller Phishing-Versuche die am häufigsten nachgeahmte

Marke. Dies ist ein deutlicher Sprung vom sechsten Platz im vorangegangenen

Quartal. Der Tech-Gigant Microsoft belegte mit 14 Prozent den zweiten Platz,

während das multinationale Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo mit acht

Prozent solcher Versuche den dritten Platz belegte.