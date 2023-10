Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN:DE000A3DSV01, www.cantourage.com (https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6807e9f7fb59d44c056ea8c181a826d7&application_id=1732809&user_id=0&application_name=news) ), ein führendes europäisches Unternehmen für dieHerstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, hat eine Partnerschaft mitVASCO, einem lizenzierten kanadischen Cannabisproduzenten, geschlossen. Sokönnen Patient:innen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern künftignoch besser mit hochwertigen Cannabisblüten versorgt werden.VASCO hat sich das Ziel gesetzt, Premium-Indoor-Cannabisblüten auf den Markt zubringen, bei denen modernste Technologie mit jahrzehntelanger Anbauerfahrungkombiniert wird. Der Super-Craft-Cannabis-Produzent, der seine Anbaulizenz 2021erhielt, baut zurzeit Pflanzen auf gut 250 Quadratmetern an und fokussiert sichdamit auf höchste Qualität und nicht Quantität. Die Anbauflächen werdensystematisch auf über 1.100 Quadratmeter erweitert, sodass weiterhin höchsteAnsprüche an Premium-Cannabisblüten erfüllt werden. Mit der Freigabe von VASCOsBlüten-Sorte "White Runtz" erweitert Cantourage sein Portfolio im Bereich derhochwertigen Cannabisprodukte für den europäischen Markt. VASCO ist bereits derzehnte Anbaupartner, dem Cantourage in 2023 den Markteintritt in Deutschlandermöglicht. So trägt das Berliner Unternehmen zu einer breiteren und diverserenProduktauswahl für Patient:innen hierzulande bei.Marc Pelletier, Co-Founder von VASCO, sagt: "Wir stellen uns stets die Frage,wie wir die Qualität unserer Arbeit verbessern können - zum Beispiel im Hinblickauf unsere Ausrüstung, die Raumgestaltung, die Wahl der Genetik oder die Auswahlunserer Partner wie Cantourage. Uns alle bei VASCO verbindet die tiefeÜberzeugung vom positiven Effekt von Cannabis auf Gesundheit, Lebensqualität unddie Gesellschaft als Ganzes. Daher freuen wir uns sehr über die Partnerschaftmit Cantourage, die uns ermöglicht, unsere Produkte erstmals den Patientinnenund Patienten in Europa zugänglich zu machen."Philip Schetter, CEO von Cantourage, kommentiert: "Mit VASCO arbeiten wir nunmit einem weiteren erstklassigen Produktionspartner zusammen. Die Zusammenarbeitmit internationalen Produzenten wie VASCO unterstreicht zugleich die Stärke undAttraktivität unseres einzigartigen Kooperationsmodells. Dieses wird unsermöglichen, auch in Zukunft weiter zu wachsen und noch mehr Menschen überApotheken mit hochwertigem Cannabis zu versorgen."Über VASCOVASCO ist ein lizenzierter Cannabisproduzent mit Sitz in der RegionBas-Saint-Laurent in Québec, Kanada, an den Ufern des Flusses Trois-Pistoles.