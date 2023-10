„Wir freuen uns, dass wir unseren ctDNA-positiven Hochrisikopatientinnen und -patienten mit ER+/HER2-Brustkrebs im Frühstadium die Möglichkeit bieten können, an der Treat-ctDNA-Studie teilzunehmen. ctDNA-positive Patientinnen und Patienten werden mit einem personalisierten Test identifiziert. Wir möchten untersuchen, inwieweit der neue selektive Östrogen-Rezeptor-Degrader (SERD), Elacestrant, bei diesen Personen die Rate später Fernrezidive verringern kann", so Prof. Michail Ignatiadis, Vorsitzender der EORTC Breast Cancer Group und Direktor der Klinik und des Programms für medizinische Onkologie der Brust am Jules Bordet Institut.

BRÜSSEL und FLORENZ, Italien, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) und die Menarini Group (Menarini), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, gaben heute den Start einer neuen Studie für Personen mit Brustkrebs bekannt: EORTC 2129-BCG TREAT ctDNA, eine klinische Studie, die von der EORTC Breast Cancer Group unterstützt wird. Menarini und seine Tochtergesellschaft Stemline werden Elacestrant bereitstellen. Ein molekularer Resterkrankungstest (MRD, molecular residual disease) zum Nachweis von zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) wird ebenfalls eingesetzt. Die Studie wurde im Rahmen der neuen Verordnung für klinische Studien (Clinical Trial Regulation) eingereicht, und es wird erwartet, dass das Aktivierungsverfahren im vierten Quartal 2023 beginnt.

Die European Organisation for Research and Treatment of Cancer und die Menarini Group starten eine neue klinische Studie zu Brustkrebs im Frühstadium

