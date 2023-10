valantic ermöglicht Emissionsbewertung des Logistikangebots von Vinted Marketplace / Bewertung von Treibhausgasemissionen im Versand (FOTO)

München (ots) - Damit Vinted Go aussagekräftige Informationen über die

Klimabilanz seines Versandbetriebs ermitteln kann, haben die Nachhaltigkeits-

und Lieferkettenexperten von valantic das Unternehmen bei der Entwicklung eines

Softwaretools unterstützt, das den Treibhausgas-Fußabdruck des Logistiknetzwerks

auswertet und interpretiert.



Vinted Marketplace ist Europas führender internationaler Customer-to-Customer

(C2C) Online-Marktplatz für Second-Hand-Mode. Als Teil seines Versandangebots

für Nutzer hat Vinted im vergangenen Jahr das neue Unternehmen Vinted Go

gegründet. Vinted Go konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten und

Dienstleistungen, um die Herausforderungen in der Versandbranche zu bewältigen

und die Reibungsverluste für Verbraucher zu reduzieren. Insbesondere

konzentriert sich Vinted Go auf die Lieferung über sogenannte PUDO-Points

(Pick-up and Drop-off) und Schließfächer, die die Klimabelastung im Vergleich

zur Zustellung nach Hause verringern.