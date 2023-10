Unternehmen in China übernehmen digitale Technologien schneller als viele andere und treiben so den Wandel vom Zeitalter der Digitalisierung zum Zeitalter der intelligenten Technologie voran

Shanghai (ots) - Eine neue Studie "Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf den

Arbeitsplatz", die kürzlich von Huawei veröffentlicht wurde, liefert neue

Erkenntnisse, basierend auf der Befragung von über 13.000 Mitarbeitern in 7

Ländern weltweit. Die Studie ist die erste internationale Studie zur

Digitalisierung des Arbeitsplatzes, die sich auf die tatsächlichen Erfahrungen

von Arbeitnehmern stützt und nicht auf eine willkürliche Erfassung von

Technologien.



"Diese Studie unterstreicht die transformativen Auswirkungen der Digitalisierung

auf die Art der Arbeit in verschiedenen internationalen Kontexten", sagte die

Autorin, Prof. Dr. Schneider von der Hochschule Trier in Deutschland. "Da sich

die Digitalisierung beschleunigt, müssen Unternehmen ihre Strategien anpassen,

um die bereits vorhandenen Fähigkeiten der Arbeitnehmer zu nutzen und sich die

neuesten Technologien zu Nutze zu machen. Andernfalls riskieren sie,

zurückzubleiben."





Die Studie wurde von Prof. Dr. Anna Schneider in Zusammenarbeit mit YouGov inChina, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, dem VereinigtenKönigreich und den USA durchgeführt. Sie nannte drei wichtige Erkenntnisse ausder Studie:Erstens hat die Studie ergeben, dass Chinas Unternehmen mehr auf digitale Toolsam Arbeitsplatz setzen als die Unternehmen in den anderen untersuchten Ländern.Eine kontinuierlich verbesserte Breitbandinfrastruktur in Kombination mit einerBevölkerung und Unternehmen, die neue Technologien annehmen, erklärt dieführende Position der Unternehmen in China innerhalb der Umfrage. Die zunehmendeDigitalisierung in den Unternehmen eröffnet Möglichkeiten für eine agilereBelegschaft.Lang etablierte Routinen in europäischen Unternehmen bremsen die Nutzungdigitaler Technologien weiter aus. Ein besonders anschauliches Beispiel ist dieMensch-Computer-Interaktion (HCI), wie die Umfrage ergab. HCI wird immerintuitiver, da Touchscreens, große Sprachmodelle und Augmented/ Virtual Realityimmer ausgereifter werden. In den Büros einiger europäischer Länder findetjedoch mehr als die Hälfte aller HCI auf festen Tastaturen statt, selbst an denam stärksten digitalisierten Arbeitsplätzen.Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass ein hohes Maß an Digitalisierung amArbeitsplatz den Wissensaustausch am Arbeitsplatz um mehr als 20 % fördert,verglichen mit Unternehmen mit einem niedrigeren Digitalisierungsgrad. DieVerfügbarkeit digitaler Tools macht es viel einfacher, aus der Ferne undflexibel zu kommunizieren. Fortschrittliche digitale Tools ermöglichen darüberhinaus einen besseren internen Zugriff auf gespeichertes Wissen durchintelligente Suchalgorithmen oder Anwendungen, die die Funktionalität sozialer