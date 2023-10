Frankfurt am Main (ots) - - 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen



- Bundessieg geht an fobizz aus Hamburg



- Sonderpreis Junge Gründer/innen erhält Löschigel GmbH



- KfW Capital Award an Itziar Estevez und Tim Schumacher vergeben





Der KfW Award Gründen zeichnet innovative Unternehmen aus ganz Deutschland aus.In einer feierlichen Prämierungsveranstaltung am gestrigen Abend in Berlinwurden die Preise vergeben. Am Wettbewerb haben Firmen aller Branchen abGründungsjahr 2018 teilgenommen.Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Schirmherr des Awards, Dr.Robert Habeck: "Mutige Gründerinnen und Gründer zünden den Funken desFortschritts für nachhaltigen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft und stärkenden Mittelstand. Unser Land braucht mehr Menschen, die sich unternehmerischesHandeln zutrauen. Die ausgezeichneten Teams bieten vielversprechendeLösungsansätze und beweisen, dass unser Land voller Ideen steckt. Besondersfreut mich, dass die KfW in diesem Jahr erstmals einen Sonderpreis für 'JungeGründungen' ausgelobt hat. Hier hat Deutschland immense Potenziale. JungeGründerinnen und Gründer sind echte Vorbilder.Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: "Die erfolgreicheTransformation von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Stärkung Deutschlandsals Technologiestandort erfordert echten Unternehmergeist. Mit dem KfW AwardGründen möchten wir nicht nur erfolgreiche Gründerteams auszeichnen, sondernauch dazu beitragen, dass der Mut zur Selbstständigkeit öffentliche Anerkennungerhält. Ich gratuliere den preisgekrönten Teams herzlich; sie sind mit ihreninnovativen Lösungen Vorbilder in diesem #Jahrzehntderentscheidung. Die KfW wirdals Transformations- und Förderbank junge Unternehmen - vom Handwerk bis zuHightech - auch in Zukunft tatkräftig unterstützen und somit das Ökosystem inunserem Land für junge Unternehmen stärken.Je ein Unternehmen aus jedem Bundesland wurde als Landessieger ausgezeichnet underhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 EUR.Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb.Dieser ging an fobizz aus Hamburg. Das 2018 Unternehmen gegründete Unternehmenist die führende deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter vonTools & KI für Lehrkräfte und Schulen. fobizz erhält ein Preisgeld von 10.000EUR.Zudem wurde ein Sonderpreis "Junge Gründer/innen" (5.000 EUR Preisgeld)übergeben. Diesen erhielt die Löschigel GmbH aus Rheinland-Pfalz. DasUnternehmen wurde 2022 von Jan Heinemann parallel zum Abitur gegründet. Es