DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 14,30 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finnische Bank habe im dritten Quartal stark abgeschnitten und die Markterwartungen getoppt, schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu beigetragen hätten ein starkes Nettozinsergebnis, niedrigere Kosten sowie weniger Verluste aus nicht bedienten Krediten. Der Experte erhöhte seine Annahmen und rechnet unter anderem mit einem Anstieg der bereinigten Erträge von durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr bis 2025./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 10,35EUR gehandelt.