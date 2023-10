DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Zahlen von 650 auf 660 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der sich abschwächenden Lieferkettenprobleme dürften sich beim Großküchenausstatter der Auftragseingang und die Input-Kosten zuletzt normalisiert haben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aus seiner Sicht gesund, könnte aber am Markt als Indiz für eine sich verschlechternde Nachfrage gesehen werden./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 568,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 660

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m