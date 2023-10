DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 160 auf 153 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings hält er die Ziele des Managements angesichts des Gegenwinds in den USA, der Unsicherheit in China und der allgemeinen Risiken eines Lagerbestandsabbaus für ambitioniert./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 166,4EUR gehandelt.



