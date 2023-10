15 Prozent Minus: SMA Solar gerät unter die Räder

Dennoch warnt Jefferies-Analyst Constantin Hesse davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Trotz der derzeitigen Stärke von SMA könnten die Probleme von Solaredge ein Vorbote für Branchenprobleme sein, die auch andere Solarunternehmen treffen könnten. Hesse weist darauf hin, dass die Kommentare von Solaredge zum vierten Quartal Fragen bezüglich der Auftragsdynamik von SMA aufwerfen, was darauf hindeutet, dass auch sie möglicherweise nicht immun gegen die Branchenturbulenzen sind.

Dabei hatte SMA Solar zuletzt noch nach einem erfolgreichen dritten Quartal die Jahresprognose angehoben, was auf einen robusten Auftragsbestand und ungestörte Lieferketten zurückzuführen ist. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zu den Schwierigkeiten, mit denen Solaredge konfrontiert ist.

wallstreetONLINE Aktien-Experte Markus Weingran spricht vom "Tal der Tränen" für die gesamte Erneuerbare-Energien-Branche. Er analysiert die Lage in der heutigen Börsenlounge ( hier nochmal reinschauen )!

Auch die deutsche SMA Solar kann sich der Schock-Meldung nicht entziehen, die Aktie verliert am Freitag mehr als 15 Prozent.

Die Solaredge-Aktie ging mit einem Minus von fünf Prozent aus dem Handel, vorbörslich sieht es am Freitag sogar noch schlimmer aus: Minus 25 Prozent!

Ein Hauptfaktor, der Investoren Sorgen bereitet, ist der steigende Zinssatz, der Solarprojekte finanziell weniger reizvoll macht. Ohne neue Anreize oder finanzielle Unterstützung verlieren Neuanlagen an Attraktivität, was durch Solaredges revidierte Umsatzprognose für das dritte Quartal – von 900 Millionen auf 725 Millionen US-Dollar – unterstrichen wird.

Als US-Marktführer für Wechselrichter hat Solaredge Vorbildcharakter für die komplette Branche. Und so sorgt die alarmierende Gewinnwarnung am späten Donnerstag für Panik auch bei anderen Solar-Werten. Solaredge befürchtet eine einbrechende Nachfrage in Europa, insbesondere bei Wechselrichtern.

