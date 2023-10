Im Zeitraum zwischen Mai und Mitte Oktober 2023 haben Investoren beim Paar EUR/GBP an einem großen Boden gearbeitet und dürften schon bald die Früchte ihrer Bemühungen ernten. Zeitgleich dürfte auch ein seit Februar bestehender Abwärtstrend endgültig ein Ende finden, woran sich das Paar die letzten Wochen über noch die Zähne ausgebissen hatte. Die Kursentwicklung seit den jüngsten Verlaufshochs lässt zudem noch auf eine größere Ausbruchsbewegung schließen.

Ein erfolgreicher Ausbruch des Paares EUR/GBP über das Niveau von 0,8701 GBP dürfte mittelfristig Aufwärtspotenzial zunächst an 0,8807, darüber an 0,8875 und schließlich 0,8925 GBP freisetzen, weshalb sich dieses Szenario sehr gut für ein längeres Long-Investment anbieten würde. Im Bereich des letzten Ziels müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen, bis dahin ist aber aus technischer Sicht Aufwärtspotenzial bei einem erfolgreichen Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke gegeben. Ein Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 0,8651 GBP dürften allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit der Ausbruchsbewegung wecken, bei weiterer Abgabebereitschaft müssten Verluste auf 0,8616 und darunter sogar 0,8595 GBP einkalkuliert werden.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz: