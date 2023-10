Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - - Herausragende Leistungen für das VC-Ökosystem- "Best Female Investor": Itziar Estevez ("Iris Capital")- "Best Impact Investor": Tim Schumacher ("World Fund")Der KfW Capital Award 2023 ist vergeben: Itziar Estevez, Partnerin bei IrisCapital, ist "Best Female Investor 2023", und Tim Schumacher, Partner bei WorldFund, ist "Best Impact Investor 2023". Beide bekamen gestern Abend auf derfeierlichen Preisverleihung in Berlin stellvertretend für die Jurys durch Dr.Sabine Hepperle, Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministeriumfür Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Eva Wimmer, Leiterin derFinanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen, sowie dieGeschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees den KfWCapital Award in ihren jeweiligen Kategorien überreicht. Die beiden Preise sindmit jeweils 5.000 Euro dotiert. KfW Capital vergibt den Award in diesem Jahr zumzweiten Mal und wie im vergangenen Jahr auch, wird der KfW Award Gründen, dererfolgreiche Start-ups prämiert, durch die beiden Kategorien um dieInvestorenseite ergänzt. Die Preisträgerin / der Preisträger waren in einemmehrstufigen Verfahren gefunden worden. "'Female Investing' und 'ImpactInvesting' sind beides Schlüsselthemen mit viel Potenzial für eine nachhaltigeStärkung des VC-Ökosystems. Mit dem KfW Capital Award möchten wir herausragendePersönlichkeiten auszeichnen - und die Aufmerksamkeit auf die Relevanz von 'mehrDiversität' und 'mehr Impact' lenken", sagt Dr. Jörg Goschin. "Wir hatten auchdieses Jahr sehr viele sehr gute Bewerbungen, entsprechend eng waren dieEntscheidungen der Jurys. In der Kategorie 'Best Female Investor' gehörtenJuliane Hahn (Signature Ventures) und Doerte Hirschberg (Climentum Capital)beispielsweise zu den Finalistinnen, in der Kategorie 'Best Impact Investor' Dr.Christin ter Braak-Forstinger (Chi Impact Capital) - herzlichen Glückwunsch auchihnen", sagt Alexander Thees.Die Jury "Best Female Investor" (Mitglieder s.u.) über Itziar Estevez:"Durch das Studium des Maschinenbaus und den Berufseinstieg bei BMW in derProduktion hat Itziar Estevez tiefes technisches Know-How erworben, dassicherlich die Basis dafür ist, dass sie in den vergangenen Jahren einenerfolgreichen Track Record im Venture Capital-Markt aufbauen konnte. Nach DueDiligence Projekten bei der Boston Consulting Group in London und langjährigerInvestmenterfahrung bei Siemens , investiert die Wahl-Münchnerin heute mit dem