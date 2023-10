Artprice by Artmarket.com beglückwünscht den Künstler Tarik Kiswanson, Gewinner des Marcel-Duchamp-Preises 2023, gesponsert von ADIAF

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2252418/Artmarket.jpg

Tarik Kiswanson

Wie Matthieu Jacquet in einem Artikel für das Centre Pompidou in Paris hervorhebt, wurde Tarik Kiswanson „in der kleinen Stadt Halmstad in Schweden als Kind palästinensischer Eltern geboren, die in den 1970er-Jahren ins Exil gingen. Er hat immer mit einem Fuß in seinem Heimatland und dem anderen im Nahen Osten gelebt, den er seit seiner Geburt jedes Jahr besucht hat. Wie viele Einwanderer der zweiten Generation war der Künstler dem imperativen Konformismus und der Integration in dem Land ausgesetzt, in das seine Eltern gezogen waren. Doch er wurde von der überwiegend weißen Gesellschaft, in der er aufwuchs, ständig an seine Wurzeln erinnert. Vor 14 Jahren zog er von Schweden nach Paris."

Durch vielfältige und transversale Praktiken wie Skulptur, Schreiben, Performance, Zeichnen, Sound- und Videowerke befasst sich der Dreißigjährige mit den Themen Entwurzelung, Zugehörigkeit, Erinnerung, aber auch mit Transformation und Regeneration auf seiner persönlichen Reise sowie in der Geschichte der zeitgenössischen Welt.

„Ich bin Einwanderer der zweiten Generation und meine Arbeit ist weitgehend von Gedanken an Vertreibung und Entwurzelung inspiriert." Tarik Kiswanson

Die Auszeichnung mit dem Marcel-Duchamp-Preis ist der Höhepunkt des Jahres 2023, das von drei Einzelausstellungen auf der ganzen Welt geprägt ist: eine im Museo Tamayo in Mexiko, eine in der Bonniers Konsthall in Stockholm und eine im Salzburger Kunstverein in Salzburg. Im Jahr 2022 wurden die Arbeiten von Tarik Kiswanson auf der Lyon Biennale im Museum für zeitgenössische Kunst in Antwerpen (Belgien) und im Hallands Konstmuseum (Schweden) gezeigt. 2021 hatte er eine Ausstellung im Carré d'Art, einem Museum für zeitgenössische Kunst in Nîmes, und nahm 2019 an der Performa 19 Biennale in New York teil.