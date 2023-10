SAJ's Smart Home Energiespeicherlösung hilft mehr Familien in Deutschland ohne Stromsorgen

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von intelligenten

Energiespeicherlösungen SAJ will mit seiner intelligenten Energiespeicherlösung

für Privathaushalte, der HS2 ALL-IN-ONE SOLUTION, die Art und Weise

revolutionieren, wie Hausbesitzer ihren Energiebedarf während winterlicher

Stromausfälle decken. Diese innovative, vom TÜV Rheinland zertifizierte Lösung

sorgt dafür, dass Licht und Wärme auch bei einem Stromausfall nicht ausgehen.



Die HS2-Serie ist eine leistungsstarke ALL-IN-ONE SOLUTION, die für die

Installation von Energiespeichersystemen in Wohngebäuden entwickelt wurde. Sie

verfügt über eine auf bis zu 25,0 kWh erweiterbare Batteriekapazität, die ein

schnelles Laden und Entladen der Batterie ermöglicht. Mit einer PV-seitigen

Überdimensionierung von 150% und einer AC-Überlastung von 110% ist die HS2-Serie

eine robuste Lösung für Stromengpässe in den kalten Wintermonaten.