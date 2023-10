RBC stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal nach Quartalszahlen des Kosmetikkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der chinesische Markt bleibe schwierig, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen kompensierten das zwar weiterhin mit der Geschäftsentwicklung in anderen Regionen. Die Frage sei aber, wie lange das noch gutgehe, zumal die hohe Bewertung der Aktie schon ein beeindruckendes Wachstum einpreise./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 06:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 06:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 380,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Emma Letheren

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m